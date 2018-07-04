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Моурінью: Матч Колумбії та Англії – приклад патріотизму для кожного учасника ЧС-2018

08:34 165 Читать на русском
Моурінью: Матч Колумбії та Англії – приклад патріотизму для кожного учасника ЧС-2018
Жозе Моурінью / Getty Images

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував підсумок матчу 1/8 фіналу ЧС між збірними Колумбії та Англії.

"Позитивним підсумком матчу було те, що обидві команди, всі гравці присвятили себе перемозі. Це патріотичний приклад кожному учаснику чемпіонату світу.

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Англійці і колумбійці повністю віддавали себе протягом 120 хвилин. Гравці повинні бути виснажені після двогодинного матчу з точки зору емоцій", – цитують Моурінью російські ЗМІ.

Нагадаємо, збірна "трьох левів" перемогла Колумбію по пенальті у матчі 1/8 фіналу Мундіалю.

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ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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Теги
ЧС 2018 Колумбія - Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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