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Моурінью: Матч Англія – Бельгія буде зустріччю друзів

13:20 188 Читать на русском
Моурінью: Матч Англія – Бельгія буде зустріччю друзів
Жозе Моурінью / Фото з соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився очікуваннями від матчу 3 туру групового етапу ЧС-2018 Англія – Бельгія.

"Я б хотів, щоб матч Англія – Бельгія щось вирішував. Це буде зустріч друзів, тому що більшість бельгійських футболістів грають в Англії в тих же самих командах, що і англійські гравці.

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Це буде зустріч команд і гравців, які прекрасно знають один одного, знають все один про одного, про всі якості суперників. Якщо цей матч вирішує щось для кваліфікації, то я не хочу його пропустити", – цитує Моурінью видання RT.

Матч 3 туру групового етапу ЧС-2018 Англія – Бельгія відбудеться сьогодні, початок о 21:00. Обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-офф.

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ЧС 20183 тур

Англія - Бельгія: Четвер 28 червня 2018

Англія
до матчу
5
год
:
50
хв
Бельгія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Англія Англія Англія - Бельгія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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