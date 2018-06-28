Моурінью: Матч Англія – Бельгія буде зустріччю друзів

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью поділився очікуваннями від матчу 3 туру групового етапу ЧС-2018 Англія – Бельгія.

"Я б хотів, щоб матч Англія – Бельгія щось вирішував. Це буде зустріч друзів, тому що більшість бельгійських футболістів грають в Англії в тих же самих командах, що і англійські гравці.

Англія – Бельгія: анонс матчу ЧС-2018

Це буде зустріч команд і гравців, які прекрасно знають один одного, знають все один про одного, про всі якості суперників. Якщо цей матч вирішує щось для кваліфікації, то я не хочу його пропустити", – цитує Моурінью видання RT.

Матч 3 туру групового етапу ЧС-2018 Англія – Бельгія відбудеться сьогодні, початок о 21:00. Обидві команди вже забезпечили собі вихід у плей-офф.

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