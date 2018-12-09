Моурінью: Манчестер Юнайтед провів ідеальний перший тайм

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью залишився задоволений перемогою своєї команди над Фулхемом в матчі 16-го туру АПЛ.

"Перший тайм ми провели дуже здорово. Ми не дозволяли гравцям Фулхема створювати моменти біля наших воріт. Ми були сильними, агресивними й наполегливими. Ідеальний перший тайм.

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У тому, як ми провели другий тайм, винен Раньєрі. Він зробив дві заміни, які підсилили його команду і створили нам проблеми, яких у нас не було в першому таймі. До того ж деякі з моїх гравців втомилися. Декілька факторів вплинуло на те, що другий тайм в нашому виконанні не був настільки хорошим, як перший.

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Нам потрібна була ця перемога. В останніх трьох матчах ми не програвали, але і не перемагали. Гравці показали, що можуть бути кращою командою, ніж вони є", – цитує Моурінью BBC.