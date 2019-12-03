Моурінью: Манчестер Юнайтед – перегорнута сторінка для мене

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью поділився очікуваннями перед матчем 15 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

"Манчестер Юнайтед – це перегорнута сторінка для мене. Я покинув клуб і взяв паузу, щоб осмислити все, що сталося. Мені знадобився час, щоб підготуватися до наступного виклику.

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Чесно кажучи, Юнайтед залишився в моїй книзі спогадів, це частина моєї історії. Тепер я аналізую їх як опонента, їхню гру: як ми можемо їх перемогти? Як вони можуть нас перемогти? Для мене це зараз важливо.

У мене прекрасні стосунки з вболівальниками Манчестер Юнайтед, але мене вразив такий гарний прийом. Завтра я повернусь на Олд Траффорд як тренер команди, яка намагатиметься перемогти Манчестер Юнайтед. Тепер мої бажання абсолютно протилежні тим, які є у фанатів МЮ. Звичайно, я сподіваюся, що зможу відволіктися від усього цього під час матчу", – наводить слова Моурінью ВВС.

Нагадаємо, звітна зустріч стане для одіозного португальця першою на Олд Траффорд з грудня 2018 року, коли "Особливого" звільнили за провальні результати на чолі манкуніанців.

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