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Моурінью: Люди кажуть, що я продав Салаха, але я тренер, який купив його

09:29 514 Читать на русском
Моурінью: Люди кажуть, що я продав Салаха, але я тренер, який купив його
Салах і Моурінью

Знаменитий тренер Жозе Моурінью розповів, чому Мохамед Салах не розкрився в Челсі під його керівництвом.

"Люди намагаються зробити мене тренером, який продав Салаха. Але я тренер, який купив Салаха. Все було зовсім не так. Ми грали з Базелем в Лізі чемпіонів, а перед матчами я аналізую гравців суперника. І я закохався в цього хлопчика. Я купив його, змусив клуб зробити це. У нас вже були чудові атакувальні гравці Вілліан і Азар. Однак я хотів цього хлопчину собі.

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Він загубився в Лондоні, в новому світі. Ми поступово працювали над його вдосконаленням, над тим, щоб він ставав кращим, але Мо хотів грати кожну хвилину і не хотів чекати. Ми вирішили віддати його в оренду в Італію. Фіорентина – хороша команда з хорошими футболістами, де не було тиску через результати. А коли клуб вирішив продати Салаха, я до цього не був причетний ніяк. Тому я купив Салаха, а не продав його.

В мене з ним хороші стосунки, я не думаю, що він шкодує про трансфер в Челсі, бо все розвивалося далі добре", – сказав Жозе Моурінью в ефірі beIN SPORTS.

Відзначимо, що це була перша публічна поява португальця на телебаченні після звільнення з Манчестер Юнайтед. Про втрату роботи на Олд Траффорд фахівець говорити не має права через пункт у своєму контракт, за розрив якого він отримав компенсацію.

Салах і Моурінью працювали разом в Челсі у 2014 році. Після відходу з Лондона єгиптянин розкрився в Італії, а потім став зіркою в Ліверпулі.

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Теги
Англія Мохамед Салах Мохамед Салах Челсі Челсі Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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