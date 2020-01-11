Моурінью: Ліверпулю пощастило – вони могли пропустити і залишитися в меншості

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью прокоментував матч проти Ліверпуля, у якому його команда зазнала мінімальної поразки.

"Вчора ми півгодини тренувалися захищатися після введення м'яча з ауту і в підсумку програли матч після ауту.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Думаю, арбітри виконали хорошу роботу, але один з помічників не помітив, що під час гольової атаки Мане доторкнувся до м'яча рукою.

Нам потрібно грати з ейфорією, щоб змагатися з настільки хорошою командою. Вважаю, що ми заслужили більшого. Ми посилили тиск у другому таймі і діяли агресивніше.

Я говорив, що Ліверпуль виграє АПЛ, коли вони обіграли Манчестер Сіті кілька місяців тому. Сьогодні їм пощастило: вони могли пропустити гол, а Робертсон міг отримати червону картку", – цитує Моурінью ВВС.

Вочевидь, португальський наставник "шпор" має на увазі епізод у другому таймі, коли захисник Ліверпуля грубо зіграв проти Яфета Танганги.

Ліверпуль втримав важку перемогу над Тоттенхемом і відірвався на 16 очок на вершині АПЛ