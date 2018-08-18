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Моурінью: Ліверпуль намагається купити титул

18:10 409
Моурінью: Ліверпуль намагається купити титул
Жозе Моурінью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью заявив, що Ліверпуль зробив фантастичні інвестиції в літнє трансферне вікно.

"Думаю, Ліверпуль намагається купити титул. Але коли я кажу "купити", то маю на увазі прекрасні інвестиції. Тоттенхем також досяг успіху в тому, що зберіг провідних гравців. У Челсі і Манчестер Сіті фантастичні склади.

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Що я думаю про фільм про чемпіонство "містян"? Я думаю, що можна було зняти фантастичний фільм, але при цьому з повагою поставитися до інших. Можна бути багатим клубом, скупити найкращих гравців світу, але клас-то не купиш. Це вони і показали", – цитує Моурінью Manchester Evening News.

Манчестер Сіті випустив документальний фільм "Все або нічого", в якому нерідко висміював захисний стиль гри португальського фахівця.

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