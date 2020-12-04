"Що думаю про виступ? Нічого хорошого, результат виявився кращим за гру, а другий тайм – кращий за перший. Деякі гравці виступили дуже здорово. Виступ інших було дуже слабким. Тому єдина позитивна річ із сьогоднішнього матчу – це, звичайно, вихід в плей-офф і те, що у нас є шанс фінішувати на першому місці, якщо ми обіграємо Антверпен.

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Факт в тому, що груповий етап Ліги Європи не мотивує деяких гравців, я це знав. Кілька з цих гравців є системоутворюючими для Тоттенхема за будь-яких обставин. Гравці знають це, я ділюся з ними своїми думками і зазвичай не помиляюся.

Під час розминки у мене виникло відчуття, що в плані інтенсивності та ентузіазму між нами і суперниками є величезна різниця, і я сказав про це гравцям. Мене нічого не дивує", – наводить слова Моурінью Football.london.

Нагадаємо, Тоттенхем розписав божевільну нічию з австрійським ЛАСКом (3:3) та розташувався на 2 місці у групі, поступаючись Антверпену 2 пунктами.

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