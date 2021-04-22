Екс-тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вирішив зігнати свою злість на підопічних.

19 квітня Тоттенхем оголосив Жозе Моурінью, що припиняє з ним співпрацю, але португалець не поспішив збирати речі, а залишився на базі "шпор", повідомляє The Telegraph.

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Сеу Жозе зібрав гравців лондонського клубу і протягом 4 годин розповідав, що він про них думає. За інформацією джерела, португальський фахівець поіменно критикував футболістів у присутності їхніх партнерів.

Нагадаємо, на посаді головного тренера Тоттенхема Моурінью замінив 29-річний наставник молодіжки "шпор" Раян Мейсон.

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