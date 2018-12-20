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"Моурінью і Конте – це серце футболу", – Раньєрі прокоментував майбутнє обох тренерів

19:23 430 Читать на русском
"Моурінью і Конте – це серце футболу", – Раньєрі прокоментував майбутнє обох тренерів
Жозе Моурінью та Антоніо Конте / Фото Reuters

Наставник Фулхема Клаудіо Раньєрі очікує на повернення Антоніо Конте та Жозе Моурінью на тренерські посади.

"Я думаю, що такі люди, як Моурінью, скоро повернуться. Це також стосується Антоніо Конте.

"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки

Ці тренери – серце футболу. Вони перемагали в кожній країні. І це добре, що будь-який тренер може бачити їх на полі", – цитує Раньєрі видання Sky Sports.

Нагадаємо, влітку Конте був звільнений з посади головного тренера Челсі, а Моурінью ще протримався у тренерському кріслі МЮ 17 турів поточного сезону АПЛ, після чого керівництво клубу попросило його покинути посаду.

Рома хоче запросити на тренерський місток Конте, але той чекає пропозицій від ПСЖ або Манчестер Юнайтед

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