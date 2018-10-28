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Моурінью хоче запросити в Манчестер Юнайтед Кулібалі – його клаусула 100 млн євро

22 жовтня 11:04 214 Читать на русском
Моурінью хоче запросити в Манчестер Юнайтед Кулібалі – його клаусула 100 млн євро
Каліду Кулібалі (ліворуч) / Футбол 24

Центральний оборонець італійського Наполі Каліду Кулібалі може підсилити англійський Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно.

У трансфері сенегальського захисника особисто зацікавлений керманич МЮ Жозе Моурінью, повідомляє The Times.

За інформацією видання, під час міжнародної паузи португальський фахівець визначився зі списком гравців, які повинні посилити лінію оборони "червоних дияволів". Кулібалі – пріоритетна ціль на січень.

Щоправда, тепер Моурінью повинен переконати в доцільності підписання центрбека віце-президента манкуніанців Еда Вудворда. На початку осені сенегалець підписав новий контракт із Наполі, а його клаусула зросла до 100 млн євро. Раніше повідомлялося, що Барселона готова придбати Кулібалі взимку.

У сезоні 2018/19 Каліду Кулібалі провів 11 матчів у всіх турнірах за Наполі.

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