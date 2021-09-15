"Я відчуваю, що моя місія як лідера дуже проста. Асистентом я також виграв Кубок володарів кубків, якого вже не існує. Здається, я виграв його з Барселоною в 1997 році.

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Хоча я не особливо замислювався про це, але думаю, що хотів би виграти ще щось. Не думаю, що я єдиний в історії, хто це зробить. Нам ще дуже далеко до перемоги в Лізі конференцій, але ми постараємося це зробити. Попереду тільки перший матч групи. Буде 6 матчів, і ми хочемо забезпечити собі плей-офф якомога швидше", – наводить слова Моурінью RomaPress.

Нагадаємо, в одну групу з Ромою потрапили луганська Зоря, софійський ЦСКА та Буде-Глімт.

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