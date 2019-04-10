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Моурінью хоче спробувати себе в Бундеслізі

14:51 256 Читать на русском
Моурінью хоче спробувати себе в Бундеслізі
Жозе Моурінью / соцмережі

Відомий португальський наставник Жозе Моурінью не проти попрацювати в Німеччині.

Жозе Моурінью хоче спробувати свої сили в німецькій Бундеслізі, про що наставник заявив в інтерв'ю sportBild.

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"Бундесліга – це неймовірний чемпіонат, особливо команди з середини, які поступово прогресують, що робить лігу кращою", – сказав Моурінью.

Раніше повідомлялось, що португалець може повернутись у Серію А, де він колись працював із Інтером та вигравав требл у сезоні 2009/10.

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Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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