Моурінью хоче, щоб гравці Манчестер Юнайтед скоротили свою відпустку

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью звернувся до футболістів, які відпочивають після чемпіонату світу-2018, з проханням скоротити свою відпустку.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью повідомив, що Маркус Решфорд і Філ Джонс вирішили достроково завершити відпустку і на цьому тижні прибудуть у розташування клубу. Португалець хоче, щоб і інші гравці зробили теж саме, повідомляє The Times.

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"Я сподіваюся, що хлопці, які знаходяться на відпочинку, будуть тримати себе в тонусі, а деякі з них захочуть повторити вчинок Решфорда і Джонса, які повертаються раніше, щоб допомогти команді, яка має кадрові проблеми на початку сезону", – сказав Моурінью.

Через травми Манчестер Юнайтед залишився без дев'яти гравців, а ще вісім знаходяться у відпустці. Це Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллаїні, Джессі Лінгард, Маркус Решфорд, Ешлі Янг, Філ Джонс і Віктор Лінделеф.

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