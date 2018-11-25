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Моурінью хоче придбати Арнаутовіча, – Mirror

19:43 127 Читать на русском
Моурінью хоче придбати Арнаутовіча, – Mirror
Жозе Моурінью і Марко Арнаутовіч / фото із соцмереж

Манчестер Юнайтед відновив інтерес до нападника лондонського Вест Хема та збірної Австрії Марко Арнаутовіча.

Головний тренер МЮ Жозе Моурінью прагне возз'єднатися зі своїм колишнім підопічним, повідомляє Mirror.

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Кар'єри португальського фахівця і Арнаутовіча перетиналися в міланському Інтері в сезоні 2009/10, але тоді австрієць сербського походження не зумів закріпитися в Серії А. Керманич "червоних дияволів" нібито готовий віддати за нападника 50 млн фунтів.

Моурінью вже цікавився підписанням австрійського форварда раніше, але влітку його трансфер на Олд Траффорд не відбувся. У сезоні 2018/19 Марко Арнаутовіч провів 11 матчів в АПЛ, у яких забив 5 м'ячів і віддав 1 асист.

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