Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью продовжує керувати трансферною політикою стамбульського клубу. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, португальський тренер поставив перед керівництвом "канарок" мету – підписати нападника Аль-Ахлі Аллена Сен-Максімена, який раніше зробив собі ім'я в АПЛ, коли виступав за Ньюкасл.

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Повідомляється, що ця потенційна угода є для Фенербахче пріоритетною. Сам 27-річний форвард уже схвалив повернення в Європу і наразі очікує, коли клуби домовляться між собою.

У сезоні 2023/24 Максімен забив лише 4 м'ячі в 31 матчі за саудівську команду у всіх турнірах.

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