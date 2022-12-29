Моурінью хоче підписати лідера Ліона – Ромі бракує 15 млн євро
17:39 - Читать на русском
Рома націлена на трансфер півзахисника Ліона Бруно Гімараєса.
Бразилець став пріоритетною ціллю Жозе Моурінью на січень, повідомляє Globo Esporte.
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Рома вже зробила першу пропозицію, однак Ліон її відхилив. "Ткачі" вимагають за свою зірку 45 млн євро, а італійці дали лише 30. Очікується, що Рома здійснить е одну спробу підписання 24-річного хавбека.
Додамо, що у поточному сезоні Гімараєс провів 22 матчі та відзначився 5 асистами.
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