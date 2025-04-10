Томас Мюллєр може приєднатися до турецького Фенербахче після закінчення контракту з Баварією.

Легендарний Томас Мюллєр не збирається закінчувати кар'єру влітку після прощання з мюнхенською Баварією. Його послугами активно цікавиться Фенербахче і Жозе Моурінью особисто наполягає на підписанні 36-річного німця, повідомляє турецьке видання Sporx.

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Турецька команда планує запропонувати німцю контракт на 1 рік з можливістю продовження. При цьому Фенербахче приготує німцю солідний гонорар, щоб перебити пропозиції клубів з Саудівської Аравії та МЛС.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Мюллєр зіграв 37 матчів за Баварію в усіх турнірах. Він зробив 5 асистів та відзначився 7 голами, зокрема важливим м'ячем у першій грі чвертьфіналу ЛЧ проти Інтера (1:2).

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