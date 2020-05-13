Моурінью хоче оновити Тоттенхем, вимінявши зірок Ювентуса

Туринський Ювентус і лондонський Тоттенхем планують оновити склад під час літнього трансферного вікна.

За інформацією Tuttomercatoweb, клуби готують два обміни фланговими захисниками, які не пов'язані між собою. Нових виконавців на ці позиції хоче бачити менеджер лондонців Жозе Моурінью.

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Повідомляється, перший сценарій передбачає, що командами поміняються Алекс Сандро та Серж Ор'є, а Ювентус ще й отримає доплату. Саме ця операція вважається пріоритетною. Під час іншого обміну "б'янконері" і "шпори" можуть задіяти резервістів – Маттія Де Шільйо і Денні Роуза відповідно. Додамо, що англієць наразі виступає на правах оренди за Ньюкасл.

До слова, чемпіонати Італії та Англії наразі припинені через пандемію коронавірусу. Ювентус, набравши 63 очка в 26 турах, посідає перше місце в турнірній таблиці Серії А. Своєю чергою Тоттенхем з 41 пунктом після 29 турів розташовується на восьмій сходинці в таблиці АПЛ.

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