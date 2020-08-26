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Моурінью хоче бачити в Тоттенхемі одного з найкращих фулбеків АПЛ

26 серпня 23:27 - Читать на русском
Моурінью хоче бачити в Тоттенхемі одного з найкращих фулбеків АПЛ
Мет Догерті / Express

Тоттенхем знайшов підсилення для своїх флангів захисту у Вулверхемптоні.

Лондонський клуб націлився на лідера "вовків" Мета Догерті, повідомляє Sky Sports.

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Моурінью не довіряє Сержу Ор'є і попросив керівництво "шпор" підшукати нового гравця на правий фланг захисту. 28-річний Догерті провів черговий вдалий сезон в АПЛ (4 голи та 4 асисти в 36 матчах), тому цілком може розраховувати на підвищення. Орієнтовна ціна фулбека Вулверхемптона – 12 млн фунтів.

Додамо, що Тоттенхем і Вулверхемптон завершили минулий чемпіонат Англії на сусідніх позиціях – шостій і сьомій відповідно.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Жозе Жозе Моурінью Трансфери Мет Мет Догерті
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