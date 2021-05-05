Моурінью готує перше підсилення для Роми – португалець замахнувся на гравця Реала
22:54 - Читать на русском
Хавбек Реала Іско може продовжити кар'єру у Серії А.
Рома спробує домовитись з Реалом щодо трансферу Іско, повідомляє Calciomercato.
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На підписанні 29-річного іспанця наполягає майбутній тренер римлян Жозе Моурінью, який влітку очолить "вовків". Раніше зазначалось, що мадридці готові відпустити півзахисника, але за суму близько 30 млн євро.
Іско втратив гарантоване місце у стартовому складі королівського клубу. У нинішньому сезоні Ла Ліги гравець провів 23 матчі, в яких відзначився двома асистами.
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