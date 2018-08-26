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Моурінью: Фред може вести команду за собою

18:20 429 Читать на русском
Моурінью: Фред може вести команду за собою
Фред / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью відзначив якості півзахисника Фреда.

"Думаю, вболівальники вже полюбили Фреда. Вони відчувають його позитивний вплив на команду, він відчуває стиль команди. Коли ми підписували його, знали, що він зможе дати динаміку гри. Фред може вести команду за собою.

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Ми дуже задоволені. Фред – дуже весела людина, посмішка не сходить з його обличчя. Він поки не дуже добре говорить англійською, але може спілкуватися з усіма і його розуміють всі", – цитує Моурінью офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, цього літа Фред перейшов у МЮ з донецького Шахтаря за рекордну для "гірників" суму.

Фред відвідав тренування Шахтаря

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фред Фред Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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