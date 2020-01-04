Моурінью: Еріксен має три варіанти щодо свого майбутнього

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью перейнявся долею свого хавбека Крістіана Еріксена.

"Чесно кажучи, я не знаю, чи зможуть його продати в січні. Ви розумієте всю ситуацію: зараз він може узгодити контракт з будь-яким клубом і перейти туди після закінчення сезону. Це перший варіант.

Еріксен може стати гравцем Інтера вже взимку

Другий варіант – якщо і гравець, і інший клуб захочуть оформити угоду вже в січні, але в цій ситуації все під контролем нашого клубу. Ще один варіант – він залишиться. На даний момент він тут, він наш гравець", – цитує Моурінью Football.london.

Нагадаємо, чинний контракт Еріксена із Тоттенхемом розрахований до літа. В поточному сезоні АПЛ Крістіан провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

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