Моурінью емоційно прокоментував звільнення Емері

Наставник Тоттенхема Жозе Моурінью підтримав свого колегу по тренерському цеху Унаї Емері, який сьогодні був звільнений з посади головного тренера Арсенала.

"Такі новини завжди сумні. Я відчув це в дитинстві, коли мого батька звільняли з тренерської посади. Я також відчував це на собі, коли відправляли у відставку мене самого. У світі немає тренера, звільненню якого я був би радий. У таких випадках я завжди відчуваю дежавю.

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Мені сумно, але таке життя. Унаї – фантастичний тренер. Очевидно, він не був щасливим в Арсеналі, але він залишається чудовим фахівцем з прекрасними досягненнями. З його кар'єрою все буде добре", – цитує Моурінью BBC.

Нагадаємо, Емері очолив Арсенал перед початком сезону-2018/19, змінивши на цій посаді наставника команди Арсена Венгера, який працював у клубі більше 20 років. Сьогодні Унаї був відправлений у відставку, через невтішні результати: після 13-ти турів АПЛ "каноніри" перебувають лише на 8-й сходинці, маючи в активі 18 очок. Останньою краплею стала вчорашня поразка від Айнтрахта (1:2) на власному полі у матчі 5-го туру Ліги Європи.

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