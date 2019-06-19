Моурінью дозрів до роботи зі збірними

Нині безробітний тренер Жозе Моурінью поділився планами щодо свого майбутнього.

"Я хочу брати участь у нових змаганнях, думаю про Кубок світу та чемпіонат Європи.

Особливий. 25 трофеїв Жозе Моурінью

Упродовж тривалого часу мав бажання спробувати нову пригоду. На сьогодні я бачу себе більше у ролі тренера збірної, ніж клубу. Збірна Португалії? Не має значення", – цитує Моурінью Goal.

Відзначимо, що португальський фахівець перебуває без роботи з грудня 2018 року, коли його звільнили з Манчестер Юнайтед. За майже 20-річну кар'єру тренера Жозе Моурінью працював лише з клубами – португальськими Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі (двічі), міланським Інтером, мадридським Реалом і вже згаданим МЮ.

"Коли я хочу почути розумну людину, я починаю говорити". Правила життя Жозе Моурінью