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Моурінью дозрів до роботи зі збірними

00:50 406 Читать на русском
Моурінью дозрів до роботи зі збірними
Жозе Моурінью / PA

Нині безробітний тренер Жозе Моурінью поділився планами щодо свого майбутнього.

"Я хочу брати участь у нових змаганнях, думаю про Кубок світу та чемпіонат Європи.

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Упродовж тривалого часу мав бажання спробувати нову пригоду. На сьогодні я бачу себе більше у ролі тренера збірної, ніж клубу. Збірна Португалії? Не має значення", – цитує Моурінью Goal.

Відзначимо, що португальський фахівець перебуває без роботи з грудня 2018 року, коли його звільнили з Манчестер Юнайтед. За майже 20-річну кар'єру тренера Жозе Моурінью працював лише з клубами – португальськими Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі (двічі), міланським Інтером, мадридським Реалом і вже згаданим МЮ.

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