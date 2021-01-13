У вересні 2020-го один із підписників Месута запитав його: "Якби був вибір, ти б хотів грати за Тоттенхем чи піти на пенсію?" Німець вирішив пожартувати, написавши: "Якби я не хотів вигравати трофеї, мені варто було б перейти туди".

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Наставник "шпор" Жозе Моурінью лише зараз відреагував на це висловлювання. "Хто сказав йому, що Тоттенхем зацікавлений у його підписанні?" – сказав португалець на прес-конференції перед матчем з Фулхемом, повідомляє Goal.com.

До слова, лондонці і справді мають затяжну серію без трофеїв – востаннє вони вигравали Кубок англійської ліги у сезоні 2007/08. Зараз "шпори" йдуть четвертими, відстаючи від лідера Ліверпуля на 4 пункти.

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