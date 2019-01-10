Моурінью домовився з Манчестер Юнайтед стосовно компенсації за передчасну відставку

Португальський тренер Жозе Моурінью отримає за звільнення з Манчестер Юнайтед 15 млн фунтів.

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью узгодив всі деталі з "червоними дияволами" стосовно компенсації за дострокове розірвання контракту, повідомляє Daily Mail.

Моурінью погодився повернутися в Реал – Перес повинен виконати дві умови португальця

Манкуніанці заплатили 55-річному фахівцеві 15 млн фунтів за звільнення з посади головного тренера, тепер він має право очолити іншу команду. Лунала інформація, що португалець може повернутися у мадридський Реал.

Нагадаємо, що Моурінью тренував Манчестер Юнайтед з літа 2016 року і за два з половиною роки біля керма команди виграв з нею три трофеї – Суперкубок Англії, Лігу Європи і Кубок ліги.