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Моурінью домовився з Манчестер Юнайтед стосовно компенсації за передчасну відставку

11:26 365 Читать на русском
Моурінью домовився з Манчестер Юнайтед стосовно компенсації за передчасну відставку
Жозе Моурінью / Фото: Sky Sports

Португальський тренер Жозе Моурінью отримає за звільнення з Манчестер Юнайтед 15 млн фунтів.

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью узгодив всі деталі з "червоними дияволами" стосовно компенсації за дострокове розірвання контракту, повідомляє Daily Mail.

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Манкуніанці заплатили 55-річному фахівцеві 15 млн фунтів за звільнення з посади головного тренера, тепер він має право очолити іншу команду. Лунала інформація, що португалець може повернутися у мадридський Реал.

Нагадаємо, що Моурінью тренував Манчестер Юнайтед з літа 2016 року і за два з половиною роки біля керма команди виграв з нею три трофеї – Суперкубок Англії, Лігу Європи і Кубок ліги.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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