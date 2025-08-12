Лівий захисник Арсенала і збірної України Олександр Зінченко може перебратися в чемпіонат Туреччини.

Фенербахче домігся значного прогресу в трансфері Олександра Зінченка, інформує журналіст Емре Куртулмуш. Повідомляється, що переговори "канарок" з Арсеналом йдуть успішно, і стамбульський клуб планує досягти угоди з Зінченком.

Зінченко знайшов варіант втечі з Арсенала – Моурінью планує змінити позицію українця, запит на трансфер надіслано

Згідно з джерелом, у українського лівого захисника також є інші пропозиції, але Фенербахче твердо має намір привезти його до Стамбула вже цього тижня.

Зінченко виступає за Арсенал з літа 2022 року, куди перейшов з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 23 матчі, відзначившись голом і гольовою передачею.

Нагадаємо, що Фенербахче тренує Жозе Моурінью.

