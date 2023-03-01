Жозе Моурінью за свою поведінку в поєдинку проти Кремонезе пропустить матчі з Ювентусом і Сассуоло.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью заробив двоматчеву дискваліфікацію за підсумками свого вилучення в матчі 24 туру Серії А з Кремонезе (1:2). Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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На початку другого тайму між тренером Роми і четвертим арбітром Марко Серрою стався конфлікт.

Моурінью отримав дискваліфікацію за те, що він оскаржив рішення судді в провокаційній манері на другій хвилині другого тайму, і повівся так само під час вилучення. Крім того, він увійшов до суддівської кімнати і звернувся до четвертого арбітра з образливими висловлюваннями і припущеннями після завершення матчу.

Це вилучення стало для "особливого" третім у цьому сезоні. Ніхто з гравців Серії А не отримав стільки червоних карток.

У двох наступних турах Рома зіграє з Ювентусом і Сассуоло. Матчі відбудуться 5 і 12 березня відповідно.

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