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"Моурінью дав мені шанс зіграти за найкращу команду світу", – Санчес спростував чутки про ставки на відхід тренера МЮ

22:05 223 Читать на русском
"Моурінью дав мені шанс зіграти за найкращу команду світу", – Санчес спростував чутки про ставки на відхід тренера МЮ
Алексіс Санчес та Жозе Моурінью / Фото Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес обурений чутками, що він нібито робив ставки на звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера манкуніанців.

"Це брехня! Жозе дав мені шанс зіграти за найкращу команду в світі. Я вдячний йому.

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Ми дійсно згуртована команда. Ми – Манчестер Юнайтед. З нетерпінням чекаю шансу допомогти команді! Удачі завтра, сім'я!" – написав Санчес в твіттері.

Нагадаємо, одне британських видань заявило, що Алексіс Санчес виграв 20 тисяч фунтів, поставивши на звільнення Жозе Моурінью з посади наставника МЮ.

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