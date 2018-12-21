"Моурінью дав мені шанс зіграти за найкращу команду світу", – Санчес спростував чутки про ставки на відхід тренера МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес обурений чутками, що він нібито робив ставки на звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера манкуніанців.
"Це брехня! Жозе дав мені шанс зіграти за найкращу команду в світі. Я вдячний йому.
Гравці Манчестер Юнайтед уклали парі на 20 тисяч фунтів, що Моурінью звільнять
Ми дійсно згуртована команда. Ми – Манчестер Юнайтед. З нетерпінням чекаю шансу допомогти команді! Удачі завтра, сім'я!" – написав Санчес в твіттері.
Нагадаємо, одне британських видань заявило, що Алексіс Санчес виграв 20 тисяч фунтів, поставивши на звільнення Жозе Моурінью з посади наставника МЮ.
Рой Кін: Гравцям Манчестер Юнайтед зійшло з рук вбивство тренера, вони штовхнули Моурінью під автобус