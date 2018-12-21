"Моурінью дав мені шанс зіграти за найкращу команду світу", – Санчес спростував чутки про ставки на відхід тренера МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес обурений чутками, що він нібито робив ставки на звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера манкуніанців.

"Це брехня! Жозе дав мені шанс зіграти за найкращу команду в світі. Я вдячний йому.

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Ми дійсно згуртована команда. Ми – Манчестер Юнайтед. З нетерпінням чекаю шансу допомогти команді! Удачі завтра, сім'я!" – написав Санчес в твіттері.

Нагадаємо, одне британських видань заявило, що Алексіс Санчес виграв 20 тисяч фунтів, поставивши на звільнення Жозе Моурінью з посади наставника МЮ.

This is FALSE!!!. José gave me the chance to play for the best team in the world and I only have gratitude for him. We are a truly United team. We are MANCHESTER UNITED. Respect. I can't wait to help the team !. Good luck tomorrow family! pic.twitter.com/9uhXqd5iEU — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) 21 грудня 2018 р.

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