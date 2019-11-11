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Моурінью: Чемпіонські перегони в АПЛ вже завершені

20:43 767 Читать на русском
Моурінью: Чемпіонські перегони в АПЛ вже завершені
Жозе Моурінью / Reuters

Зірковий екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зробив сміливий прогноз щодо майбутнього чемпіона АПЛ.

6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
 
Бернарду Сілва 78’
6’ Фабінью
13’ Мохамед Салах
51’ Садьйо Мане
78’ Бернарду Сілва

"Якщо ти відстаєш, то повинен вірити, що можеш наздогнати суперника, який має серйозну перевагу. Потрібно усвідомлювати, що ще нічого не втрачено.

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Але я не там, я тут. Вважаю, що чемпіонські перегони в АПЛ завершені, якщо тільки не станеться щось екстраординарне. Наприклад, травма, яка може зламати команду. Ліверпуль – це зібраний пазл. Команда грає дуже якісно", – поділився Моурінью в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль переконливо переміг Манчестер Сіті (3:1) в центральному матчі 12-го туру АПЛ.

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Жозе Моурінью Жозе Моурінью Ліверпуль - Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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