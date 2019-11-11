Моурінью: Чемпіонські перегони в АПЛ вже завершені

Зірковий екс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью зробив сміливий прогноз щодо майбутнього чемпіона АПЛ.

"Якщо ти відстаєш, то повинен вірити, що можеш наздогнати суперника, який має серйозну перевагу. Потрібно усвідомлювати, що ще нічого не втрачено.

Ліверпуль – Манчестер Сіті – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Але я не там, я тут. Вважаю, що чемпіонські перегони в АПЛ завершені, якщо тільки не станеться щось екстраординарне. Наприклад, травма, яка може зламати команду. Ліверпуль – це зібраний пазл. Команда грає дуже якісно", – поділився Моурінью в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Ліверпуль переконливо переміг Манчестер Сіті (3:1) в центральному матчі 12-го туру АПЛ.

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