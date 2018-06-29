Моурінью: Чемпіонат світу не є показовим турніром в плані тактики та якості гри

ЧС 2018 — 13:31 7592
-
Турнірна сітка ЧС-2018: Роналду, Мессі, Суарес і Грізманн – до півфіналу "виживе" лише 1
-
Німецьке розчарування, Роналду кращий за Мессі та Неймара, користь від VAR. Підсумки групового етапу ЧС-2018ЧС 2018 — 13:15 3001
-
Мазяр очолить Львів, – ЗМІУкраїна — 08:19 1229
-
ЧС-2018 Англія – Бельгія: ефектний гол Янузая врятував матч без натхнення, легша сітка плей-офф для британцівЧС 2018 — 28 черв 2489
-
ЧС-2018: визначились усі пари 1/8 турніруЧС 2018 — 28 черв 9835
Всі новини