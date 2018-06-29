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Моурінью: Чемпіонат світу не є показовим турніром в плані тактики та якості гри

15:42 95 Читать на русском
Моурінью: Чемпіонат світу не є показовим турніром в плані тактики та якості гри
Жозе Моурінью / Фото: Eurosport

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не вважає чемпіонат світу показовим турніром.

"На мою думку, світова першість не є найбільш показовим турніром з точки зору тактики та якості гри. В цьому немає нічого страшного, тому що кращі команди в світі – клуби, бо тренери мають можливість працювати з гравцями кожен день і проводити кілька матчів на тижні.

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Мундіаль – прекрасна міжнародна подія, яка об'єднує людей, що люблять футбол. Тому щось нове ми навряд чи тут побачимо", – цитують португальського фахівця російські ЗМІ.

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ЧС 2018 Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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