"Найголовніше – я бажаю Бенфіці всього найкращого. Ми намагалися зробити все, що було в наших силах, старанно працювали з початку сезону, коли мали зовсім інший склад... Проте, на жаль, деякі обмеження, як внутрішні, так і зовнішні, не дозволили нам досягнути більшого.

Бенфіка вже знайшла нового наставника – Судаков та Трубін можуть опинитися під керівництвом легенди

Бажаю удачі наступному наставнику. Не знаю, чи підтвердяться ці повідомлення, і чи справді це пан Моурінью. Найголовніше, що він добре знає Бенфіку, тричі грав проти цієї команди і часто хвалив склад. Моурінью казав, що я щасливий, тому він буде ще щасливішим, особливо після приходу Судакова і Доді Лукебакіо під час трансферного вікна.

Гравці Бенфіки завжди дотримувалися моїх вказівок, тому я почуваюся задоволеним. Я люблю Бенфіку, вона принесла багато хорошого в моїй кар'єрі, вивела мене на новий рівень, про який я і не мріяв, дала мені фінансові кошти, щоб утримувати сім'ю", – наводить слова Лаже A Bola.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що новим наставником Бенфіки може стати Жозе Моурінью. У складі "орлів" виступають два українці: голкіпер Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2