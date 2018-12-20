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Моурінью бракувало Ібрагімовіча в Манчестер Юнайтед, – експерт

15:10 209 Читать на русском
Моурінью бракувало Ібрагімовіча в Манчестер Юнайтед, – експерт
Златан Ібрагімовіч / ФК Лос-Анджелес Гелаксі

Англійський футбольний експерт Пол Мерсон заявив, що екс-наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью не вистачало Златана Ібрагімовіча.

"Златан Ібрагімовіч був великою втратою для Манчестер Юнайтед. Він був одним з тих, хто був у роздягальні Моурінью, де не треба було слухати голосу тренера, і він міг підбадьорити гравців.

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У Златана би не було того, що траплялось протягом останніх 5 чи 6 тижнів. Він би не програв 2:0 Саутгемптону та не бігав би розірваний Ліверпулем. Гравці казали, що вони намагались, але будемо чесні, вони були розбиті. Це було соромно", – сказав Мерсон в ефірі каналу Sky Sports.

Златан Ібрагімовіч виступав у Манчестер Юнайтед з 2016 по 2018 роки і став переможцем Суперкубка Англії, Кубка англійської ліги та Ліги Європи.

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Теги
Англія Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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