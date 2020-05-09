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Моурінью боротиметься з двома своїми колишніми клубами за гравця ПСЖ

19:21 270 Читать на русском
Моурінью боротиметься з двома своїми колишніми клубами за гравця ПСЖ
Жозе Моурінью / Reuters

Тоттенхем отримав серйозних конкурентів у битві за правого захисника ПСЖ Тома Меньє.

Манчестер Юнайтед і Челсі також зацікавлені у підписанні бельгійця, інформує L'Equipe.

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Меньє влітку отримає статус вільного агента, що стане приємною опцією для всіх претендентів. Тоттенхем і сам Моурінью вже розпочали роботу над запрошенням 28-річного латераля. Втім, тепер у плани португальця можуть втрутитись два його колишні клуби.

Додамо, що Меньє провів 27 матчів у всіх турнірах поточного сезону, у яких забив один м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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