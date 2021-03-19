Довіра до головного тренера Тоттенхема Жозе Моурінью похитнулась після вильоту команди з Ліги Європи.

Керівництво Тоттенхема достроково розірве контракт з Жозе Моурінью, якщо "шпори" не фінішують у топ-4 АПЛ, повідомляє Daily Mail.

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Напередодні лондонці ганебно попрощались з Лігою Європи, поступившись загребському Динамо (0:3). Таким чином "четвірка" у Прем'єр-лізі залишається для "шпор" єдиним шансом на путівку у Лігу чемпіонів.

Чинний контракт команди з Моурінью розрахований до літа 2023-го. Після 28-ми турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці.

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