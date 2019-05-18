Моурінью анонсував повернення до роботи

Екс-керманич англійського Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью сподівається незабаром завершити творчу паузу.

"Коли я покинув Юнайтед у грудні, то відразу визначив, що відновити роботу хочу з літа. Сподіваюся, що в липні приєднаюся до проекту, що дійсно мені до душі", – заявив португалець у коментарі RMC.

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Моурінью перебуває без роботи з грудня 2018 року, коли його звільнив англійський Манчестер Юнайтед. Раніше він також працював із португальськими Бенфікою, Лейрією, Порту, лондонським Челсі, міланським Інтером і мадридським Реалом.

Ім'я "Особливого" найчастіше пов'язують із французькими ПСЖ і Ліоном, а також італійською Ромою.

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