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Моурінью – про трансфери Ліверпуля: Коли будинок готовий, треба купляти меблі

07:30 0 Читать на русском
Моурінью – про трансфери Ліверпуля: Коли будинок готовий, треба купляти меблі
Жозе Моурінью / Sky Sports

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью у своєму стилі прокоментував величезні витрати Ліверпуля на трансфери.

"Справа не лише в витрачанні грошей та перебудові складу, команда більше за це все.

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Це як будинок. Справа не тільки в купівлі меблів, це треба працювати. Ти витрачаєш гроші на найкращі меблі і тільки тоді ти готовий жити в розкішному будинку", – цитує Моурінью goal.com.

Матч 17 туру АПЛ Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться 16 грудня о 18:00 за київським часом.

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Ліверпуль - Манчестер Юнайтед: Неділя 16 грудня 2018

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