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Моурінью – про суперництво з Гвардіолою: Я краще пам'ятаю час, коли ми працювали разом

17:03 262 Читать на русском
Моурінью – про суперництво з Гвардіолою: Я краще пам'ятаю час, коли ми працювали разом
Жозе Моурінью та Хосеп Гвардіола / ВВС

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью зізнався, що зараз не акцентує свою увагу на персональному протистоянні з Хосепом Гвардіолою.

 

"Стосовно Гвардіоли, то я краще пам'ятаю ті три роки, які ми провели, працюючи разом (Моурінью був помічником Боббі Робсона в Барселоні, коли Гвардіола грав за "блаугранас", – прим). Ми три роки працювали кожен день разом. Я згадую це частіше, ніж те, що люди називають нашим суперництвом.

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Потім, звичайно, Барселона і Реал, Інтер і Барселона в Лізі чемпіонів, Сіті і Юнайтед. Тепер Тоттенхем і Сіті. Це новий розділ для нас, тому що це буде перший матч між Тоттенхемом і Манчестер Сіті, коли ми керуємо цими командами. Для мене це гра, в якій я хочу перемогти. Тому що я хочу, щоб моє команда вигравала, нам потрібні очки. Жодного іншого підтексту немає", – цитує Моурінью Sky Sports.

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Англія Тоттенхем - Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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