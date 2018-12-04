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Моурінью – про шанси Манчестер Юнайтед на топ-4: Нам не потрібне диво

19:23 176 Читать на русском
Моурінью – про шанси Манчестер Юнайтед на топ-4: Нам не потрібне диво
Жозе Моурінью / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що його команді під силу наблизитися за очками до першої четвірки англійської Прем'єр-ліги.

"Не думаю, що Манчестер Юнайтед потрібне диво, щоб потрапити в топ-4 до кінця року. Нам потрібен хороший результат. Також необхідно не втрачати очки у простих матчах.

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Раніше я сказав, що сподіваюся на потрапляння в четвірку найкращих до кінця грудня, але зараз мета змінилася. Тепер мета – постаратися скоротити відстань від перших чотирьох команд.

Нам допоможе не диво, а рішення проблем, які є. Потрібно, щоб деякі гравці викладалися більше і всі діяли, як єдине ціле", – цитує Моурінью The Guardian.

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Після 14 турів Манчестер Юнайтед набрав 22 очки і посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. Відставання від четвертого Арсенала складає 8 очок.

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Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

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Англія Манчестер Юнайтед - Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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