"Джалороссі" створили значно більше моментів, ніж суперники, але не реалізували жодного з них. Кілька разів футболісти Роми просили пенальті, проте головний арбітр матчу не відреагував на апеляції, натомість вилучив Моурінью, який банально зірвався.

Рома – Аталанта – 0:1 – відео гола та огляд поєдинку

"Це був найпростіший матч для Роми в цьому сезоні, щоб виграти . В інших поєдинках – зокрема, з Монцою та Кремонезе, ми не контролювали м'яч 90 хвилин. Якби був Пауло Дибала, можливо, все склалося б інакше. Ми могли забити, але зараз немає сенсу про це говорити.

Об'єктивно кажучи, Рома зіграла дуже добре, контролювала гру та створила багато моментів проти команди, яка добре захищається. А це вже щось. Аталанті пощастило. У них була лише одна мета – потягнути час. Вони знали, що не зможуть грати далі. Моя команда хотіла грати у футбол.

Моя червона картка? Я вийшов на поле. Якщо правила це забороняють, то мене потрібно вилучати. Це все. Давайте не вигадувати того, чого не було. З арбітром у мене нічого не трапилося.

Вважаю, що на Дзаньйоло в першому таймі був чистий пенальті. Я намагався поговорити з Даніеле Чіффі після гри. Якби він сказав мені, що пенальті не буде, якщо гравець не впав, тоді мені довелося б почати говорити своїм гравцям, щоб вони падали. Я попросив його сказати мені, чому він не призначив пенальті, але Чіффі не дав мені чіткої відповіді. Він сказав, що це питання інтерпретації. Але для мене це не інтерпретація. Це пенальті, і все.

Я хочу бути найкращим тренером, наскільки можу. Якщо для цього нам потрібно почати грати в клоунів і прикидатися, що ми пірнаємо в басейні, щоб отримати пенальті, тоді я зміню наші тренування", – наводить слова Моурінью офіційний сайт римлян.

Нагадаємо, після перемоги на Стадіо Олімпіко команда Руслана Маліновського очолила турнірну таблицю чемпіонату Італії. Українець вийшов на останні хвилини та отриммав жовту картку. Рома йде шостою.

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