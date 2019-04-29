Моура: Я не здивований, що ми граємо у півфіналі Ліги чемпіонів

Хавбек Тоттенхема Лукас Моура поділився очікуваннями від півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Аякс – дуже хороша команда, в якій багато молодих і швидких гравців. Вони надзвичайно небезпечні. Зустрінуться дві молоді команди. Цей матч буде дуже цікавим. Слід зіграти розумно, тому що на нас чекають два матчі.

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У нас є класні гравці. Я не здивований, що ми граємо в півфіналі Ліги чемпіонів. Ми готові вийти на поле і показати свій найкращий футбол.

Матч-відповідь з Манчестер Сіті був, як мені здається, найбільш емоційним в моїй кар'єрі. Ми діяли з дуже високою інтенсивністю, з хорошим настроєм. Так треба грати в кожному матчі, особливо у Лізі чемпіонів", – цитує Моуру офіційний сайт УЄФА.

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