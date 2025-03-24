Тьягу Мотта звернувся до вболівальників туринського клубу після того, як його звільнили з посади головного тренера.

"Під час роботи в клубі я переживав напружені моменти, постійно стикаючись із викликами, до яких я був готовий і підходив з максимальною рішучістю й бажанням вдосконалюватися щодня.

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Я вдячний власникам Ювентуса за те, що вони дали мені можливість бути частиною цього великого клубу. Також хочу подякувати персоналу та футболістам за щоденну підтримку та їхню наполегливу працю та відданість з першого ж дня роботи разом. Я бажаю Ювентусу та його вболівальникам усього найкращого в майбутньому", – йдеться у заяві Мотти, опублікованій на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, нещодавно італійського фахівця було звільнено з посади головного тренера команди. До кінця нинішнього сезону наставником "старої сеньйори" призначено хорватського спеціаліста Ігора Тудора. Наразі Ювентус посідає 5-те місце у турнірній таблиці Серії А з 52-ма очками.

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