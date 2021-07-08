38-річний італійський фахівець став новим наставником Спеції, інформує офіційний сайт клубу. Контракт із Моттою, який замінив Вінченцо Італьяно, підписаний на три роки.

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Тьягу одразу і прокоментував призначення: "Я щасливий бути тут і пишаюся довірою, наданою мені всім клубом. Я не можу дочекатися, щоб почати цю нову пригоду і зустріти фанатів Спеції, які завжди вирізнялися своєю пристрастю. Я хочу передати свої ідеї хлопцям, розважити наших уболівальників і кожен день викладатися на повну, щоб досягти поставленої мети".

Нагадаємо, свою кар'єру Тьягу Мотта розпочинав у Бразилії, звідки перебрався у Барселону. Опісля пограв в Атлетіко, Дженоа, Інтері та ПСЖ, де у 2018-му повісив бутси на цвях та приступив до тренерства (рік очолював молодіжку парижан та 2 місяці – Дженоа).

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