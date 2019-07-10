Мотта покинув ПСЖ

Колишній півзахисник збірних Бразилії та Італії Тьягу Мотта завершив роботу з юнацькою командою Парі Сен-Жермен.

Бразильський італієць та керівництво ПСЖ вирішили припинити співпрацю. Про це повідомляє офіційний сайт парижан.

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Мотта почав роботу з командою U-19 ПСЖ у 2018 році та посів 2-ге місце зі своїми підопічними в групі А чемпіонату Франції. Кілька його вихованців вже приєдналися до основи "червоно-синіх". Мотта хоче повернутися до Італії, щоб отримати ліцензію для роботи з професіональними командами.

Під час ігрової кар'єри Тьягу Мотта захищав кольори Барселони, мадридського Атлетіко, Дженоа, Інтера та ПСЖ. Також у його активі виступи за дві національні команди – Бразилії (2 матчі) та Італії (30 поєдинків).

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