Тьягу Мотта не очікував свого звільнення, незважаючи на поразки Ювентуса з рахунком 0:4 і 0:3 – від Аталанти та Фіорентини відповідно. Про це інформує Sky Sport. Повідомляється, що 42-річний фахівець вважав себе тією людиною, яка зможе вирішити проблеми Ювентуса.

"Мені соромно, що я тебе вибрав": в Італії розкрили справжню причину звільнення Мотти з Ювентуса

Нагадаємо, що в неділю, 23 березня, "Стара синьйора" звільнила Мотту і призначила до кінця сезону Ігора Тудора. Він став першим іноземним тренером команди з сезону 2006/07, коли "б'янконері" доручили цю роботу Дідьє Дешаму.

Під керівництвом Мотти ціла низка молодих футболістів зробила прогрес. Зокрема Тімоті Веа перезапустив кар'єру, а Савона та Мбангула скористалися своїм шансом. Також Мануель Локателлі знову засяяв після двох сезонів "забуття", а Федеріко Гатті став справжнім монстром в обороні.

У заслугу Мотти можна поставити і запрошення Рандаля Коло Муані в Турин.

Ювентус зазнав розгрому від Фіорентини, Болонья розтрощила Лаціо і потіснила Турин з топ-4, Наполі сенсаційно провалився