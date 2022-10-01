Моторошні кадри з Чилі – конструкція стадіону обвалилась, коли на ній божеволіли фанати
Стадіон Коло-Коло не витримав напливу збудженого натовпу вболівальників.
Чилійський клуб вирішив провести відкрите тренування перед поєдинком чемпіонату проти Універсідад Католіка.
"Перемагайте – або ми вас вб'ємо", – розлючені чилійські фанати поставили смертельний ультиматум команді
Фанати охоче відвідали таку подію, а декому навіть не вистачило місця на трибунах. Велика група людей вилізла на конструкцію над верхніми ярусами стадіону. У один момент вона просто обвалилась, не витримавши вібрацій від стрибків і танців юрби. Моторошні кадри падіння потрапили на камеру.
Шалену радість Коло-Коло можна легко пояснити. Команда очолює таблицю чемпіонату Чилі і незабаром повинна оформити перший за 5 років чемпіонський титул.
Сентиментальність по-болівійськи: битва за трон на висоті 4090 метрів над рівнем моря