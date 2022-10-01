Чилійський клуб вирішив провести відкрите тренування перед поєдинком чемпіонату проти Універсідад Католіка.

"Перемагайте – або ми вас вб'ємо", – розлючені чилійські фанати поставили смертельний ультиматум команді

Фанати охоче відвідали таку подію, а декому навіть не вистачило місця на трибунах. Велика група людей вилізла на конструкцію над верхніми ярусами стадіону. У один момент вона просто обвалилась, не витримавши вібрацій від стрибків і танців юрби. Моторошні кадри падіння потрапили на камеру.

️ The roof of a grandstand at the Colo-Colo Monumental stadium in Chile collapses when it was full of fans.#colocolo #monumental #chile #news pic.twitter.com/oLwXtgxafc — F.M NEWS (@fmnewseng) September 30, 2022

Шалену радість Коло-Коло можна легко пояснити. Команда очолює таблицю чемпіонату Чилі і незабаром повинна оформити перший за 5 років чемпіонський титул.

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