У четвер, 24 квітня, Діао отримав страшну травму під час тренування. Як інформує L'Équipe, сенегалець зламав плеснову кістку і вибув до кінця сезону. Йому належить перенести операцію, і він не зможе виходити на поле близько двох місяців.

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Придбаний у Бетіса за 12 мільйонів євро Діао швидко завоював прихильність уболівальників Комо завдяки своїм восьми голам і одній результативній передачі в п'ятнадцяти матчах Серії А. Він – найкращий бомбардир команди, хоча грає за Комо неповний сезон.

У березні Діао прийняв рішення виступати за збірну Сенегалу, незважаючи на пропозицію від Іспанії.

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