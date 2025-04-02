– Усі думки про чвертьфінал Кубка України. Сказати, що попереду надпринципова гра з Вересом, – це нічого не сказати.

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– Особливої мотивації команді не треба?

– Не треба. Мотивації взагалі не треба. Це було недавно, і всі все пам’ятають, тому мотивації нам не треба, – сказав Чоботенко для прес-служби Полісся.

До слова, матч Верес – Полісся відбудеться сьогодні, 2 квітня, початок о 18:00. 11 березня житомиряни зазнали поразки від рівнян в УПЛ з рахунком 1:5.

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