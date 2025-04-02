"Мотивації нам не треба": захисник Полісся налаштований на серйозну боротьбу з Вересом у Кубку України після 1:5 в УПЛ
2 квітня 14:42 - Читать на русском
Оборонець Полісся Сергій Чоботенко поділився своїм настроєм перед чвертьфінальним поєдинком національного Кубка проти Вереса.
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– Усі думки про чвертьфінал Кубка України. Сказати, що попереду надпринципова гра з Вересом, – це нічого не сказати.
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– Особливої мотивації команді не треба?
– Не треба. Мотивації взагалі не треба. Це було недавно, і всі все пам’ятають, тому мотивації нам не треба, – сказав Чоботенко для прес-служби Полісся.
До слова, матч Верес – Полісся відбудеться сьогодні, 2 квітня, початок о 18:00. 11 березня житомиряни зазнали поразки від рівнян в УПЛ з рахунком 1:5.
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