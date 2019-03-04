Москаленко прокоментував заборгованості Арсенала-Київ перед футболістами

Генеральний директор Арсенала-Київ Олександр Москаленко розповів про фінансову ситуацію в клубі.

"У нас є футболісти, які, фактично, отримали зарплату наперед. Я не бачу якоїсь ситуації, яка може вплинути на фінансування клубу. У даний момент у нас проблем з цим немає", – сказав Москаленко програмі Великий футбол.

Арсенал-Київ у меншості мінімально здолав Олімпік і перервав тривалу серію без перемог

Раніше повідомлялось, що столичний клуб заборгував футболістам зарплату за кілька місяців. Також на базі клубу відключали світло.